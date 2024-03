8eme SALON DES COLLECTIONNEURS de VERAC salle des fêtes, parvis et champ de foire Vérac, dimanche 21 avril 2024.

8eme SALON DES COLLECTIONNEURS de VERAC Traditionnel salon des collectionneurs à Vérac. Dimanche 21 avril, 08h30 salle des fêtes, parvis et champ de foire Pour les exposants

– GRATUIT pour les collectionneurs

– 3€ le ml pour les exposants à l’extérieur

– 5€ le ml pour les exposants à l’intérieur

SALON TOUTES COLLECTIONS Organisé par VERAC EN FETES

Accueil entre 8h30 et 18h La manifestation se tiendra devant et dans la salle des fêtes et le terrain face à la salle des fêtes de VERAC (33240).

L’accueil des exposants débutera à 6h00.

A l’extérieur

Rassemblement de véhicules anciens, atypiques, voiture, tracteurs, camions, motos… tout ce qui a des roues et aussi bourse aux pièces de véhicules de collections autos motos, viendront nous rappeler notre enfance. Un parking sera réservé aux véhicules anciens.

La balade de 9h30 à 12h30 dans notre belle région avec ses châteaux au milieu des vignes, passera par le Château La Rose Tour Blanche à Périssac appartenant à Jacques Sartron et ses Enfants. Vous pourrez y déguster des vins de Bordeaux accompagner d’un casse-croûte pour tous les participants.

A l’intérieur

Pour tous les amateurs de collections, vous y trouverez diverses collections. Dans la salle, des tables seront fournies et les exposants seront tenus de couvrir les tables par des nappes.

En cas de besoin électricité dans la salle, merci de nous faire la demande au moment de l’inscription.

A l’extérieur de la salle, il pourra aussi y avoir des stands, par contre il n’y aura pas de courant. Les personnes souhaitant être dehors devront venir avec de quoi se protéger (tonnelle ou parasol).

Les objets exposés demeureront sous la responsabilité de leur propriétaire. Notre association décline toute responsabilité concernant les préjudices qui pourraient être subis pour cause de vol, bris, vandalisme, incendie, explosion, destruction ou tout autre sinistre dû à un conflit d’origine diverse (que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur de la salle).

PROGRAMME DE LA JOURNEE POUR LES VEHICULES

8h30 – Début des inscriptions pour la balade, petit-déjeuner offert pour les participants à la balade ;

9h30 – BALADE dans le Fronsadais avec une HALTE casse-croûte et dégustation au Château La Rose Tour Blanche à Périssac.

12h30 – REPAS sur réservation au 06 73 05 62 49 (entrée – plat – dessert – 1 verre de vin rouge ou rosé) 15€;

Toute la journée, pour tous, cette année encore, nous aurons le stand de jeux en bois, qui a eu un grand succès l’année dernière. Vous pourrez, adultes et enfants, les essayer gratuitement.

Pour les gens participants à la balade

– petit déjeuner, balade et casse-croûte 3€

– petit déjeuner, balade, casse-croûte et repas 15€

Pour tous, repas 15€

Il y aura de la petite restauration pour les non inscrits.

Pour une meilleure organisation, un badge sera remis à chaque participant de la balade, donc nous avons besoin de connaître le nombre de participant, 2 semaines avant la manifestation. Les badges seront à remettre à la fin de la balade,

SUIVANT LE NOMBRE DE PARTICIPANTS LES PERSONNES NON INSCRITES POURRONT NE PAS ETRE AUTORISEES A PARTICIPER A LA BALADE ET AU REPAS.

Merci de votre compréhension.

Le règlement vous sera transmis sur simple demande par téléphone ou mail.

