Orthez Pyrénées-Atlantiques 6 EUR Parcours course ou marche. 3 distances au choix : 2,5kms, 6,3kms ou 8,8kms.

Repas pasta party : 3 sauces au choix, verre de vin, dessert, café.

Parcours course ou marche. 3 distances au choix : 2,5kms, 6,3kms ou 8,8kms.

Repas pasta party : 3 sauces au choix, verre de vin, dessert, café.

Au profit des associations "Tous pour Jeanne, Jeanne pour tous" et Lilou Bel'Ange.

