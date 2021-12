Marseille Gymnase collège Jacques Prévert Bouches-du-Rhône, Marseille 8ème rencontre AMHE de Marseille Gymnase collège Jacques Prévert Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Gymnase collège Jacques Prévert, le samedi 15 janvier 2022 à 09:00

**La 8ème Rencontre AMHE de Marseille** permet de rassembler des passionnés ou des curieux d’AMHE autour d’ateliers très divers et d’une rencontre sportive totalement amicale. Cette journée est gratuite. **Le Passe sanitaire sera demandé à l’entrée.** La matinée est consacrée aux ateliers, l’après-midi à la rencontre sportive, en armure, en civil, voire les deux. Cette année, il sera également proposé de simuler un abordage avec fusil baïonnette, sabre et pistolet en plus de la rencontre sportive. ### Programme de la journée : **9h00-10h30 : 1ers ateliers** – Hache noble avec Thierry Lalain – Canne « Charlemont » avec Henri Aune – Sabre & pistolet avec Hugo Favier-Cals – Épée de côté avec Gilles Carrière **10h30-11h : pause** **11h00-12h30 : 2èmes ateliers** – Fléau avec Julien Ladaique – Fusil baïonnette avec Hugo Favier-Cals – Demi-épée avec Gaël Marais – Épée et rotella avec Tim Boggetto **12h30-14h : pause repas/tirage des rois** **14h00-14h30 : Abordage** **14h30 – 18h00 : Rencontre sportive amicale (civil & armure)**

Gratuit, inscription recommandée

Très simple : ateliers le matin, rencontre sportive amicale l’après-midi, en civil ou en armure, voire les deux. Possibilité de participer à l’abordage avec fusil et sabre d’abordage. ;) Gymnase collège Jacques Prévert 80 chemin des jonquilles, 13013 Marseille Marseille 13e Arrondissement Bouches-du-Rhône

2022-01-15T09:00:00 2022-01-15T18:00:00

