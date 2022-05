8ÈME RASSEMBLEMENT « SPORT POUR TOI »

2022-06-29 – 2022-06-29 8ème Rassemblement « Sport pour Toi »

Thème : Jeux Olympiques et Paralympiques « Paris 2024 » Le mercredi 29 juin de 14h à 17h, le Département de l’Hérault et Hérault Sport organisent une grande journée sportive sur le thème des Jeux Olympiques et Paralympiques « Paris 2024 ». Sur le parvis du Domaine du Département Pierresvives et de la Maison Départementale des Sports « Nelson Mandela », 25 ateliers sportifs seront proposés en partenariat avec le Comité Départemental Olympique et Sportif de l’Hérault (CDOS 34), les Comités Départementaux des différentes disciplines proposées, ainsi que de multiples partenaires associatifs. Cette journée réunira plus de 500 jeunes héraultais et leurs familles, issus des quartiers prioritaires*où est développé tout au long de l’année le dispositif « Sport Pour Toi », des enfants des Maisons d’Enfants à Caractère Social de Montpellier (MECS), mais aussi des jeunes sportifs du dispositif Handiscol’Sport. L’objectif de ce projet est d’inviter à une fête sportive de clôture de saison, l’ensemble des publics concernés par les dispositifs initiés et/ou soutenus par le Département. Les jeunes et leurs parents seront sensibilisés aux valeurs olympiques et paralympiques tout en découvrant un grand nombre de disciplines sportives grâce au mouvement sportif héraultais. À cette occasion, la médiathèque sort des murs et vous proposera un coin lecture en extérieur pour les enfants de 3 à 8 ans 8ème Rassemblement « Sport pour Toi »

