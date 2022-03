8ème rassemblement de véhicules anciens Le Temple-sur-Lot, 9 septembre 2022, Le Temple-sur-Lot.

8ème rassemblement de véhicules anciens Conservatoire de matériels anciens 749 avenue de Bordeaux Le Temple-sur-Lot

2022-09-09 – 2022-09-11 Conservatoire de matériels anciens 749 avenue de Bordeaux

Le Temple-sur-Lot Lot-et-Garonne

EUR Au programme de cette manifestation de véhicules anciens : balades en véhicules anciens, animation moto et auto de course.

Buvette et restauration sur place.

Au programme de cette manifestation de véhicules anciens : balades en véhicules anciens, animation moto et auto de course.

Buvette et restauration sur place.

Au programme de cette manifestation de véhicules anciens : balades en véhicules anciens, animation moto et auto de course.

Buvette et restauration sur place.

Conservatoire de matériels anciens 749 avenue de Bordeaux Le Temple-sur-Lot

dernière mise à jour : 2022-03-14 par