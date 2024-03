8ÈME RANDONNÉE LAYON HYRÔME Chemillé-en-Anjou, samedi 31 août 2024.

Tourisme et Loisirs en Chemillois vous propose sa randonnée Layon Hyrôme !

Randonnée pédestre à allure libre.

Ces circuits, à allure libre et dans un esprit de convivialité, ont pour but de vous faire découvrir un milieu naturel aux paysages très diversifiés.

Vous pourrez cheminer au cœur des fameux crus « Coteaux du Layon » puis de la vallée de l’Hyrôme, jalonnée de vestiges d’anciens moulins et de site historiques des guerres de Vendée.

6 parcours proposés 45 km, 35 km, 31 km, 24 km, 21km ou 14 km

Ravitaillement sur le parcours et repas à l’arrivée

Inscription obligatoire jusqu’au 26 août 2024, tous les détails sur le site tlchemillois.csc49.fr

Deux lieux de départ en bus :

– Théâtre Foirail à Chemillé

* 45 et 35 km 6h30-7h00

* 24km 7h45 8h15

* 14km 8h30 9h

– Aire du Poizeaux à Chanzeaux

* 31 et 21 km 7h30 8h 10 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-31 06:00:00

fin : 2024-08-31 18:00:00

CHEMILLE

Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire tlc.chemillois@gmail.com

