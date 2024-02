8ème Rando entre « Gatine et Egray » Verruyes, dimanche 7 avril 2024.

8ème Rando entre « Gatine et Egray » Verruyes Deux-Sèvres

8éme rando entre « Gatine et Egray, le dimanche 7 avril 2024., organisé par le club « Gâtine et Egray »

VTT 29/32/42/51 km

Route 35/51/63 km

Marche 8,5/12 km

Accueil et inscriptions de 7h30 à 10h, au plan d’eau de Verruyes. Avec café, brioche. Ravitaillement sur les parcours jusqu’à 11h30 ), verre de l’amitié à l’arrivée., pensez à votre gobelet.

repas sur réservation 19€ chèque 22 mars dernier délai.

Renseignements Sophie GALAIS 06 77 40 10 43 ou J. Claude MOTARD 06 09 34 82 67

Licenciés 4€ non licenciés 6 € gratuit de 18 ans EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 07:30:00

fin : 2024-04-07

Plan d’eau

Verruyes 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

L’événement 8ème Rando entre « Gatine et Egray » Verruyes a été mis à jour le 2024-02-23 par CC Val de Gâtine