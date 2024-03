8ÈME RAID EPIC ENDURO VTT Olargues, dimanche 31 mars 2024.

8ÈME RAID EPIC ENDURO VTT Olargues Hérault

Voici la huitième édition d’une épreuve mêlant à la fois endurance et technicité et qui tient tout autant de l’enduro VTT que du raid. Elle comprend trois boucles d’environ 30 km à 35 km chacune, totalisant plus de 100 km pour un dénivelé cumulé de près de 4 900 m.

Comme en enduro, certaines portions sont chronométrées.

Le Raid Epic Enduro organisé par le Vélo Caroux Haut-Languedoc, bénéficie du concours de la Ville d’Olargues, du Département de l’Hérault et du soutien logistique d’Hérault Sport. Il se déroulera le dimanche 31mars.

L’organisation d’une course Kid (11-15 ans), visant notamment à créer une envie, une émulation parmi les jeunes pratiquants de la vallée, avec la participation des jeunes de la section Sports Nature du collège d’Olargues, la section VTT du collège de Labastide Rouairoux, ainsi que les clubs VTT de proximité 4X Combes, Saint-Chinian et Albine, est aussi au programme.

Horaires RAID EPIC ENDURO Entre 4h et 5h30, les pilotes s’élanceront du paddock central en direction de la première liaison en 3 ou 4 vagues distinctes.

EPIC NAUDECH KID A 11h sur l’aire de départ .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-31 04:00:00

fin : 2024-03-31 18:00:00

Centre du village

Olargues 34390 Hérault Occitanie

L’événement 8ÈME RAID EPIC ENDURO VTT Olargues a été mis à jour le 2024-03-05 par HERAULT SPORT