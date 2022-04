8ème Pentes-Côtes de Belmont Belmont-sur-Rance, 4 juin 2022, Belmont-sur-Rance.

8ème Pentes-Côtes de Belmont Belmont-sur-Rance

2022-06-04 – 2022-06-05

Belmont-sur-Rance Aveyron Belmont-sur-Rance

Samedi 04 juin

Toute la journée : démonstration de supermotard sur la piste du Karting

9h : départ des youngtimers : départ de Belmont

A partir de 14h : Accueil, présentation et installation des camions décorés, tracteurs, véhicules et campement militaire, maquettes, dioramas et automates

15h : inscriptions sur place et départ des voitures anciennes (départ de l’aérodrome)

A partir de 16h : exposition des véhicules Youngtimers et anciens

18h : Défilé des camions décorés et des véhicules militaires

A partir de 19h30 : Repas sous chapiteau (melon/jambon, aligot saucisse, fromage, fouace/crème anglaise, café et vin compris). Tickets à prendre sur place (max 300 repas)

Dimanche 05 juin

7h/9h30 : Déjeuner aux tripous

8h : accueil et départ des voitures anciennes

A partir de 10h30 : défilé des tracteurs, camions décorés et véhicules militaires

11h : Représentation des Majorettes du Rance Place Georges Mouls

12h : Repas sous chapiteau

12h30 et 15h : Représentation des Majorettes du Rance

16h : Tirage de la bourriche et remise des prix.

Entrée gratuite. Grand chapiteau.

Tout le week-end : miniatures, automates, maquettes, ULM, planeurs, motos, mobylettes, véhicules ancien et de prestige, véhicules militaires, matériel agricole

Exposants et produits du territoire

Parcours de tracteurs anciens avec épreuve de la bascule

Animations enfants avec le modélisme Saint-Affricain et jeux gonflables

Rencontre, démonstration, exposition, balade de différents véhicules modernes, anciens, sports : tracteurs, camions, voitures … Nombreuses animations. Entrée gratuite. Restauration sur place.

ABRA

Belmont-sur-Rance

dernière mise à jour : 2022-04-26 par Office de Tourisme Rougier d’Aveyron Sud