8ème Nuit du cinéma Nanton

8ème Nuit du cinéma Nanton, 3 février 2023, Nanton. Foyer rural Rue Saint Hubert

2023-02-03 – 2023-02-03

Saône-et-Loire Nanton La 8ème Nuit du cinéma organisé par l’amicale des Nantonnais a programmé cette année : Le biopic de Simone Veil » Simone, le voyage du siècle » à 18h30 ainsi que » I Wanna Dance with Somebody » retraçant la vie de Whitney Houston à 21h30 au foyer rural de Nanton. Buvette et petite restauration sur place. 5€ par film. amicaledesnantonnais71@gmail.com Rue Saint Hubert Foyer rural Nanton

