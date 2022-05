8ème Nuit d’Arbatan : Soirée Cabaret à Puy-L’évêque Puy-l’Évêque, 28 mai 2022, Puy-l'Évêque.

8ème Nuit d’Arbatan : Soirée Cabaret à Puy-L’évêque Salle des fêtes Promenade de Héron Puy-l’Évêque

2022-05-28 19:30:00 19:30:00 – 2022-05-28 22:30:00 22:30:00 Salle des fêtes Promenade de Héron

Puy-l’Évêque Lot Puy-l’Évêque

5 EUR Scène ouverte et spectacle cabaret avec Albert et Lorian “Y’a d’la Voix”.

Vente de boissons et douceurs salées et sucrées.

L’association Arbatan de Puy l’Evêque propose une soirée cabaret à la salle des fêtes de Puy-l’Evêque.

+33 6 85 22 22 59

