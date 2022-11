8ÈME MARCHÉ DE NOËL Sturzelbronn Sturzelbronn Catégories d’évènement: Moselle

Sturzelbronn

8ÈME MARCHÉ DE NOËL
3 décembre 2022

3 rue Bremendell Sturzelbronn Moselle

11:00:00 – 22:00:00

Moselle Sturzelbronn Venez découvrir le 8ème marché de Noël de Sturzelbronn. Partez à la rencontre de nombreux artisans et exposants.

La restauration est possible sur place ( restaurant, grillades, crêpes, gaufres etc). Ambiance musicale et mini-ferme seront au rendez-vous ! +33 6 08 89 57 39 Sturzelbronn

