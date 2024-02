8ème Fête des Plantes, du Jardin et de la Nature Salle des Congrès du Chatelard Saint-Junien, dimanche 27 octobre 2024.

8ème Fête des Plantes, du Jardin et de la Nature Salle des Congrès du Chatelard Saint-Junien Haute-Vienne

Jardiniers, amoureux de la nature, amateurs d’artisanat, ne manquez pas la 8ème édition de la fête des plantes, du jardin et de la nature. La thématique cette année « Le jardin et la nature ». Avec plus de 150 exposants venant de toute la France. Ce sera l’occasion de découvrir l’association « les Amis des Fleurs de Saint-Junien » et de participer à un évènement reconnu, attirant entre 4000 et 5000 visiteurs. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-27 09:00:00

fin : 2024-10-27 18:30:00

Salle des Congrès du Chatelard Avenue du Châtelard

Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine alainlebegue@sfr.fr

L’événement 8ème Fête des Plantes, du Jardin et de la Nature Saint-Junien a été mis à jour le 2024-02-19 par OT Porte Océane du Limousin