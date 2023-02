8ème Fête de la Nature, 13 mai 2023, Gujan-Mestras .

8ème Fête de la Nature

Parc de la Cheneraie Gujan-Mestras Gironde

2023-05-13 13:30:00 – 2023-05-13 18:00:00

Gujan-Mestras

Gironde

Cette manifestation a pour objectif de faire (re)découvrir la nature et d’offrir aux Gujanais une approche originale du parc de la Chêneraie.

Les écosystèmes et les espèces font preuve d’adaptations, de stratégies, de mécanismes complexes et étonnants qu’il est possible d’observer et de découvrir à deux pas de chez soi.

Les milieux naturels ont le pouvoir de produire les matières premières, nourriture, énergie…, de réguler les températures et le climat, localement et à l’échelle de la planète.

Les espèces animales et végétales et les milieux naturels offrent à l’homme de nombreux solutions et services dans son quotidien, ses activités économiques, ses loisirs et peuvent jouer un rôle sociologique important dans la relation à soi, la relation aux autres.

Spectacle

Exposition

La belle roue

Escape game

Goûter enfants

Fermes pédagogiques

Ateliers scientifiques

+33 5 57 52 59 23

Ville GM

Gujan-Mestras

