8ème Festival international de journalisme 2024 Couthures-sur-Garonne, vendredi 12 juillet 2024.

Comme tous les ans, au mois de juillet, le village de Couthures-sur-Garonne va se transformer en un véritable forum à ciel ouvert où journalistes et acteurs de l’actualité vous attendront pour débattre et échanger, dans une ambiance unique, à la fois sérieuse et conviviale.

– Au programme 3 jours de débats, rencontres, témoignages, ateliers, expositions, gastronomie, baignade, concerts …

Les deux thématiques qui remportent le plus de votes du public et seront au programme de l’édition 2024 sont

– Le capitalisme nous conduit-il dans le mur ?

– L’extrême-droite peut-elle emporter l’Europe ? .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-12

fin : 2024-07-14

Le Bourg

Couthures-sur-Garonne 47180 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine contact@festivalinternationaldejournalisme.com

