Montaigu-Vendée Espace Yprésis Montaigu-Vendée, Vendée 8ème Festival Humoristique Des Hilairantes Février / Mars 2022 Espace Yprésis Montaigu-Vendée Catégories d’évènement: Montaigu-Vendée

Vendée

8ème Festival Humoristique Des Hilairantes Février / Mars 2022 Espace Yprésis, 11 mars 2022, Montaigu-Vendée. 8ème Festival Humoristique Des Hilairantes Février / Mars 2022

Espace Yprésis, le vendredi 11 mars 2022 à 21:00

_**Les Hilairantes**_ présentent le **8ème FESTIVAL HUMORISTIQUE** A Saint Hilaire de Loulay, Montaigu-Vendée * _**Arnaud Cosson**_ – Nouveau spectacle Vendredi 11 mars 2022 à 21h **_Espace Yprésis_** _à Saint Hilaire de Loulay_ INFOS & RESERVATIONS [**_www.leshilairantes.fr_**](http://www.leshilairantes.fr) Les Hilairantes présentent Le 8ème Festival Humoristique 2022 à St Hilaire de Loulay / Montaigu-Vendée Espace Yprésis Rond-point du Verger, Rue de Nantes – Saint-Hilaire-de-Loulay, 85600 Montaigu-Vendée Montaigu-Vendée Saint-Hilaire-de-Loulay Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-11T21:00:00 2022-03-11T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Montaigu-Vendée, Vendée Autres Lieu Espace Yprésis Adresse Rond-point du Verger, Rue de Nantes - Saint-Hilaire-de-Loulay, 85600 Montaigu-Vendée Ville Montaigu-Vendée lieuville Espace Yprésis Montaigu-Vendée