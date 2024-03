8ème Festival des Lacs d’Orient en Champagne Radonvilliers, vendredi 19 juillet 2024.

8ème Festival des Lacs d’Orient en Champagne Radonvilliers Aube

Pour cette 8ème édition du Festival des Lacs d’Orient en Champagne, rendez-vous à Radonvilliers pour assister à différents spectacles venez découvrir et apprécier le chant, ainsi que la harpe avec sa sonorité unique.

Le village accueille deux artistes de renommée nationale et internationale Mélanie DUTREIL-SENARD, harpiste et professeure depuis 20 ans, et Nathalie MANFRINO, soprano, qui s’est produite à Londres, Barcelone, Rome, Séoul… et maintenant à Radonvilliers ! Eur.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-19

fin : 2024-07-19

Radonvilliers 10500 Aube Grand Est adatoea@gmail.com

L’événement 8ème Festival des Lacs d’Orient en Champagne Radonvilliers a été mis à jour le 2024-03-07 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne