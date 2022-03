8ème festival de la soupe au jardin Sainte-Croix-aux-Mines, 24 septembre 2022, Sainte-Croix-aux-Mines.

8ème festival de la soupe au jardin Sainte-Croix-aux-Mines

2022-09-24 11:00:00 – 2022-09-25 18:00:00

Sainte-Croix-aux-Mines Haut-Rhin Sainte-Croix-aux-Mines

EUR L’Association Un Jardin Passionnément donne rendez-vous à son public pour une belle édition les 24 et 25 Septembre 2022.

Venez découvrir les jardins du Parc de la Villa Burrus lors d’un week-end familial et festif : le 8ème Festival de la Soupe au Jardin qui se déroulera le week-end du 24 et 25 Septembre 2022.

A cette occasion, vous pourrez déguster près de 50 soupes d’ici et d’ailleurs, traditionnelles et originales, savoureuses et colorées, réalisées par des bénévoles, des associations, des restaurateurs du Val d’Argent, par la Fraternelle des Cuisiniers d’Alsace ainsi que par les chefs étoilés Sébastien Buecher et Eric Girardin !

!

On vous attend nombreux pour participer à cette nouvelle édition du Festival de la Soupe !

Pour retrouver le programme du week-end, retrouvez-nous sur www.un-jardin-passionnement.org et sur notre Facebook : https://www.facebook.com/un.jardin.passionnement.

Entrée gratuite pour les moins de 16 ans.

Découverte du monde à travers un met unique : la soupe !

+33 6 81 00 39 17

Sainte-Croix-aux-Mines

dernière mise à jour : 2022-02-19 par Office de tourisme du Val d’Argent