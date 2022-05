8ème Festival Blues Berry Ambrault Ambrault Catégorie d’évènement: Ambrault

Ambrault Indre Ambrault Le Festival Blues Berry sera au Stade municipal d’Ambrault avec des concerts au programme. Début du festival vendredi à 18h et le samedi à 17h (concerts à partir de 18h). Restauration, buvette et marché d’artisans sur place. Nouvelle édition du festival Blues Berry et 1er festival blues de l’Indre : chaque année environ 2 500 personnes s’y croisent le temps d’une promenade, d’un repas, mais aussi pour l’amour de la musique live, pour le blues, le folk, la soul… et pour le plaisir. associationbluesberry@yahoo.fr http://www.bluesberry.weebly.com/ Le Festival Blues Berry sera au Stade municipal d’Ambrault avec des concerts au programme. Début du festival vendredi à 18h et le samedi à 17h (concerts à partir de 18h). Restauration, buvette et marché d’artisans sur place. Office de Tourisme

Ambrault

