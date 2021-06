Mont-Saxonnex Mont-Saxonnex Haute-Savoie, Mont-Saxonnex 8ème étape du Tour de France 2021 Mont-Saxonnex Mont-Saxonnex Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Mont-Saxonnex Haute-Savoie Mont-Saxonnex Lors de la 8ème étapes du Tour de France 2021 (Oyonnax – Grand-Bornand), la course traversera les villages de Mont-Saxonnex, Scionzier, Nancy-Sur-Cluses et du Reposoir. tourisme@cluses-montagnes.com +33 4 50 96 69 69 Lors de la 8ème étapes du Tour de France 2021 (Oyonnax – Grand-Bornand), la course traversera les villages de Mont-Saxonnex, Scionzier, Nancy-Sur-Cluses et du Reposoir.

Lieu Mont-Saxonnex Adresse Le Reposoir 3 place de la villa Ville Mont-Saxonnex