8ème édition Semaine sans Télé Plancher-Bas Soirée « Spectacle Givré » rue Louis Pergaud Plancher-Bas, mercredi 21 février 2024.

Pour la 8ème édition, cette semaine sans télé se déroulera pendant la période des vacances scolaires du 19 au 24 février à la salle des fêtes de Plancher-Bas.

Toutes les animations sont ouvertes à tous et gratuites.

Une soirée « Spectacle Givré » est proposée le mercredi 21 février à 20h30.

Spectacle complètement zinzin, écrit et mis en scène par Barbara Boichot et interprété et amplifié par Maggy Dupa et son orgue de barbarie. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-21 20:30:00

fin : 2024-02-21

rue Louis Pergaud Salle des Fêtes Georges Brassens

Plancher-Bas 70290 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

