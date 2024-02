8ème édition Semaine sans Télé Plancher-Bas Arts et Concerts rue Louis Pergaud Plancher-Bas, samedi 24 février 2024.

8ème édition Semaine sans Télé Plancher-Bas Arts et Concerts rue Louis Pergaud Plancher-Bas Haute-Saône

Pour la 8ème édition, cette semaine sans télé se déroulera pendant la période des vacances scolaires du 19 au 24 février à la salle des fêtes de Plancher-Bas.

Après-midi expo et soirée concerts samedi 24 février à partir de 15h. Portée par l’association « Déci&bielles », cette journée « Arti-Zic » vous permettra de découvrir 4 artistes dès 15h et 3 groupes en soirée, avec restauration et buvette sur place. .

Début : 2024-02-24 15:00:00

fin : 2024-02-24

rue Louis Pergaud Salle des Fêtes Georges Brassens

Plancher-Bas 70290 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

