Bas-Rhin Truchtersheim EUR L’association En Vie & Go est ravie de vous accueillir pour cette 7ème édition du Salon du Bien-être et de la Vitalité de Truchtersheim. Au programme : des conférences et ateliers, des thérapeutes, des produits sélectionnés… pas de doute, votre week-end promet d’être riche et varié. Une restauration salée et sucrée, saine et gourmande, un bar à jus de fruits et légumes frais vous régaleront et une tombola vient compléter ce joyeux rendez-vous ! Les plus du salon : une énergie incroyable, des exposants professionnels, une restauration gourmande, un planning de conférences et ateliers. +33 6 86 27 44 23 Truchtersheim

