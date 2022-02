8ème Edition Festival des Vignes 2022 : Le Trio Bordario Vire-sur-Lot Vire-sur-Lot Catégories d’évènement: Lot

Vire-sur-Lot Lot Vire-sur-Lot 9 EUR De 18h00 à 19h45 : Plateau gourmand A 20h00 – Concert “Le Trio Bordario”

Le trio Bordario Blues se compose de Boris Vaché à la contrebasse, Axel Delanis à l’harmonica et Baptiste Duperron à la guitare. Ces trois musiciens chantent autour d’un répertoire blues, jazz et swing manouche.

L'association Animations Viroises pour la Vallée du Lot vous propose une soirée concert au Domaine du Colombier à Vire-sur-Lot. De 18h00 à 19h45 : Plateau gourmand A 20h00 – Concert "Le Trio Bordario"

Les Bordario Blues puisent leur énergie leur inspiration dans la musique noire américaine.

