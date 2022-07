8ème édition du Village Estival – Animations Saint-Crépin-Ibouvillers Saint-Crépin-Ibouvillers Saint-Crépin-Ibouvillers Catégories d’évènement: Oise

Saint-Crépin-Ibouvillers

8ème édition du Village Estival – Animations Saint-Crépin-Ibouvillers Saint-Crépin-Ibouvillers, 12 juillet 2022, Saint-Crépin-Ibouvillers. 8ème édition du Village Estival – Animations Saint-Crépin-Ibouvillers

Saint-Crépin-Ibouvillers Oise

2022-07-12 13:30:00 – 2022-07-12 18:00:00 Saint-Crépin-Ibouvillers

Oise Saint-Crépin-Ibouvillers Le Département anime votre été. Activités gratuites pour toute la famille de 13h30 à 18h. SPORTS – LOISIRS – JEUX DE SOCIÉTÉ – CULTURE Le village estival du Conseil départemental de l’Oise fera étape dans 9 communes du 8 au 28 juillet 2022, pour proposer des activités sportives, culturelles et ludiques gratuites à partager en famille. Le Conseil départemental de l’Oise, les comités sportifs et les associations de l’Oise se mobilisent autour du Village estival pour permettre au plus grand nombre de profiter d’animations estivales en famille. Avec cet événement, le Département s’engage dans une politique « sport et culture » qui favorise l’accès à des disciplines sportives et à des pratiques culturelles pour tous en milieu rural. – Vendredi 8 juillet à Saint-Martin-le-Noeud : Rue de la Mairie

– 12 juillet à Saint-Crépin-Ibouvillers : Place de l’église – rue du Général De Gaulle

– 13 juillet à Milly-sur-Thérain : Terrain de Football – Rue de Dieppe

– 19 juillet à Ravenel : Rue de l’Eglantier

– 20 juillet à Feuquières : Rue Marie Baurieux

– 21 juillet à Attichy : Rue de la fontaine Aubier

– 26 juillet à Guiscard : Rue du Chemin Blanc

– 27 juillet à Saint-Martin-Longueau : Rue Hyacinthe Clozier

– 28 juillet à Coudun : Rue de Villers Tout le programme sur oise.fr Saint-Crépin-Ibouvillers

dernière mise à jour : 2022-06-30 par

Détails Catégories d’évènement: Oise, Saint-Crépin-Ibouvillers Autres Lieu Saint-Crépin-Ibouvillers Adresse Saint-Crépin-Ibouvillers Oise Ville Saint-Crépin-Ibouvillers lieuville Saint-Crépin-Ibouvillers Departement Oise

Saint-Crépin-Ibouvillers Saint-Crépin-Ibouvillers Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-crepin-ibouvillers/

8ème édition du Village Estival – Animations Saint-Crépin-Ibouvillers Saint-Crépin-Ibouvillers 2022-07-12 was last modified: by 8ème édition du Village Estival – Animations Saint-Crépin-Ibouvillers Saint-Crépin-Ibouvillers Saint-Crépin-Ibouvillers 12 juillet 2022 Saint-Crépin-Ibouvillers, Oise

Saint-Crépin-Ibouvillers Oise