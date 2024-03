8ème édition du TRISOTHON Tarascon, dimanche 24 mars 2024.

8ème édition du TRISOTHON Tarascon Bouches-du-Rhône

Le Trisothon a pour but d’être, à l’occasion d’une grande fête d’inclusion du handicap, l’occasion de promouvoir l’action de Trilogis et de recueillir des fonds pour la réalisation de son projet de maison intergénérationnelle inclusive.

Le Trisothon est une manifestation annuelle organisée à Tarascon (Bouches du Rhône) par l’association Trilogis à l’occasion de la Journée Mondiale de la Trisomie. une course inclusive mais aussi solidaire, sportive, familiale, festive et éco-responsable, ouverte à tous avec ou sans handicap.

Le Trisothon comporte un ensemble d’épreuves de course pédestre et de marche ouvertes à tous dans un esprit de convivialité coureurs, marcheurs, chevronnés ou occasionnels, enfants, adultes et séniors, valides ou handicapés, particuliers ou collectivités, clubs ou entreprises. 5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-24 08:00:00

fin : 2024-03-24 18:00:00

Place du Colonel Berrurier

Tarascon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

