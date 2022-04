8ème édition du Tournoi Jeunes Handball Pôle sportif Maxime Bossis Montaigu-Vendée Catégories d’évènement: Montaigu-Vendée

8ème édition du Tournoi Jeunes Handball Pôle sportif Maxime Bossis, 9 avril 2022, Montaigu-Vendée. 8ème édition du Tournoi Jeunes Handball

du samedi 9 avril au dimanche 10 avril à Pôle sportif Maxime Bossis

Plus de 50 équipes venues de toute la Vendée se donnent rendez-vous pour le tournoi annuel Jeunes organisé par le MVH ! Rendez-vous au Pôle Sportif Maxime Bossis, au programme : * Samedi 9 avril 8h00 – 14h00 : U8 – U10 – U11 * Samedi 9 avril 15h00 – 23h30 : U16 – U17 * Dimanche 10 avril 8h00 – 18h30 : U12 – U13 – U14 Restauration et buvette sur place Retrouvez plus d’informations sur : * Le site internet du MVH : [https://www.mv-handball.fr/](https://www.mv-handball.fr/) * La page Facebook du MVH : [https://www.facebook.com/montaiguvendeehandball/](https://www.facebook.com/montaiguvendeehandball/)

Entrée libre pour le public / Inscriptions des équipes jusqu’au 15 mars

Tournoi jeunes qui réunit chaque année plus de 50 équipes (catégories U8 à U17) sur 2 jours Pôle sportif Maxime Bossis Rue du Mondial – Saint-Hilaire-de-Loulay, 85600 Montaigu-Vendée Montaigu-Vendée Saint-Hilaire-de-Loulay Vendée

