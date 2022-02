8ème Edition du Salon cartes postales et collections Saint-Valery-en-Caux Saint-Valery-en-Caux Catégories d’évènement: Saint-Valery-en-Caux

Seine-Maritime

8ème Edition du Salon cartes postales et collections Saint-Valery-en-Caux, 3 avril 2022, Saint-Valery-en-Caux. 8ème Edition du Salon cartes postales et collections Salle municipale Boulevard Carnot Saint-Valery-en-Caux

2022-04-03 08:30:00 08:30:00 – 2022-04-03 18:00:00 18:00:00 Salle municipale Boulevard Carnot

Saint-Valery-en-Caux Seine-Maritime Saint-Valery-en-Caux Venez découvrir des passionnés de carte postale durant la 8ème édition du salon des cartes postales et collections, avec comme invité d’honneur le Cercle Généalogique du Pays de Caux, Seine-Maritime (CGPCSM). Venez découvrir des passionnés de carte postale durant la 8ème édition du salon des cartes postales et collections, avec comme invité d’honneur le Cercle Généalogique du Pays de Caux, Seine-Maritime (CGPCSM). regardscauchois@orange.fr +33 6 89 86 42 56 https://www.regardscauchois.fr/ Venez découvrir des passionnés de carte postale durant la 8ème édition du salon des cartes postales et collections, avec comme invité d’honneur le Cercle Généalogique du Pays de Caux, Seine-Maritime (CGPCSM). Salle municipale Boulevard Carnot Saint-Valery-en-Caux

dernière mise à jour : 2022-02-05 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre

Détails Catégories d’évènement: Saint-Valery-en-Caux, Seine-Maritime Autres Lieu Saint-Valery-en-Caux Adresse Salle municipale Boulevard Carnot Ville Saint-Valery-en-Caux lieuville Salle municipale Boulevard Carnot Saint-Valery-en-Caux Departement Seine-Maritime

8ème Edition du Salon cartes postales et collections Saint-Valery-en-Caux 2022-04-03 was last modified: by 8ème Edition du Salon cartes postales et collections Saint-Valery-en-Caux Saint-Valery-en-Caux 3 avril 2022 Saint-Valery-en-Caux seine-maritime

Saint-Valery-en-Caux Seine-Maritime