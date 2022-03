8ème édition du Run and Bike le Samedi 19 Mars Lac de la Forêt Châtellerault Catégories d’évènement: Châtellerault

Le Triathlon club de Châtellerault vous propose la 8ème édition du Run and Bike: **SAMEDI 19 MARS 2022** **NOUVEAU PARCOURS !!!** 11H00 – 8 kms – DECOUVERTE 12h30 – 2 kms 6-9 ans 13h00 – 4 kms 10-13 ans 14h00 – 16 kms OPEN Ouvert également aux non licenciés. _Renseignements:_ [[chatelleraulttriathlonclub@gmail.com](mailto:chatelleraulttriathlonclub@gmail.com)](mailto:chatelleraulttriathlonclub@gmail.com) 06.37.53.70.01 _Inscriptions :_ [[https://www.klikego.com/inscription/run-and-bike-de-chatellerault-2022/triathlon/1592962998780-3?fbclid=IwAR0tXEwFM3gPIqsmhdIw1lFL4a4AZTUj1oZtD50o-ZlxZIPm3G-MKMjSz00](https://www.klikego.com/inscription/run-and-bike-de-chatellerault-2022/triathlon/1592962998780-3?fbclid=IwAR0tXEwFM3gPIqsmhdIw1lFL4a4AZTUj1oZtD50o-ZlxZIPm3G-MKMjSz00)](https://www.klikego.com/inscription/run-and-bike-de-chatellerault-2022/triathlon/1592962998780-3?fbclid=IwAR0tXEwFM3gPIqsmhdIw1lFL4a4AZTUj1oZtD50o-ZlxZIPm3G-MKMjSz00)

