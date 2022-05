8ème édition du marché de créateurs Clermont Clermont Catégories d’évènement: 40180

Clermont

8ème édition du marché de créateurs Clermont, 9 octobre 2022, Clermont. 8ème édition du marché de créateurs Clermont

2022-10-09 – 2022-10-09

Clermont 40180 EUR Retrouvez des artisans et des créateurs d’art qui exposent leurs œuvres et leur savoir-faire . Artisans et créateurs d’art exposent leurs œuvres et leur savoir-faire. +33 6 16 79 04 57 Retrouvez des artisans et des créateurs d’art qui exposent leurs œuvres et leur savoir-faire . Stocksnap Pixabay

Clermont

dernière mise à jour : 2022-03-31 par

Détails Catégories d’évènement: 40180, Clermont Autres Lieu Clermont Adresse Ville Clermont lieuville Clermont Departement 40180

Clermont Clermont 40180 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/clermont/

8ème édition du marché de créateurs Clermont 2022-10-09 was last modified: by 8ème édition du marché de créateurs Clermont Clermont 9 octobre 2022 40180 Clermont

Clermont 40180