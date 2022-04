8ème édition du Festival “poésie et chansons au pays des lavandes” Valensole Valensole Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Valensole

8ème édition du Festival “poésie et chansons au pays des lavandes” Valensole, 25 juin 2022, Valensole. 8ème édition du Festival “poésie et chansons au pays des lavandes” Valensole

2022-06-25 – 2022-07-01

Valensole Alpes de Haute-Provence Valensole Rencontres autour de la poésie et de la chanson, concerts, conférences, visites historiques commentées de village… Du 25 juin au 1er juillet 2022.

Se référer au programme détaillé.

Il est conseillé de réserver ses billets par courriel ou par téléphone. poetesdeshautesterres@gmail.com Valensole

dernière mise à jour : 2022-04-08 par

Détails Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence, Valensole Autres Lieu Valensole Adresse Ville Valensole lieuville Valensole Departement Alpes de Haute-Provence

Valensole Valensole Alpes de Haute-Provence https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/valensole/

8ème édition du Festival “poésie et chansons au pays des lavandes” Valensole 2022-06-25 was last modified: by 8ème édition du Festival “poésie et chansons au pays des lavandes” Valensole Valensole 25 juin 2022 Alpes-de-Haute-Provence Valensole

Valensole Alpes de Haute-Provence