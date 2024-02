8ème édition du festival ludique « 22 v’la les jeux » Salle Pierre Lanoë Lamballe-Armor, samedi 20 avril 2024.

L’association Lamballe-Armoricaine CHIFOUMI organise la 8e édition de son festival ludique. Cela permet de promouvoir l’univers du jeu sous toutes ses formes et le rendre accessible au plus grand nombre. Moment d’échange, de partage et de vecteur social et culturel.

Au programme

● Rencontre avec des auteurs

● Jeux sur tables avec mise à disposition depuis la banque de jeux

● Finales des tournois des petits meeples (organisé par les services

périscolaires des écoles)

● Tournois de jeux pour le public

● Escape game

● Présence de la Ludothèque territoriale pour accueillir les plus jeunes dans un espace famille dédié

Horaires samedi de 10h à 23h et dimanche de 10h à 18h

Où À Lamballe-Armor salle Pierre Lanoë .

Salle Pierre Lanoë 6 Rue Mouëxigné

Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne

