8ème édition du Festival de musique de chambre de Pont-Croix Pont-Croix, 15 juillet 2022, Pont-Croix.

2022-07-15 – 2022-07-15

Pont-Croix 29790

Cela fait maintenant huit ans qu’un groupe de jeunes

musiciens, parmi les plus prometteurs de la nouvelle

génération européenne, prend chaque été le chemin

de Pont-Croix et du Cap-Sizun. De leur résidence à

la Fondation Singer-Polignac où ils préparent toute

l’année leurs enregistrements et leurs concerts, ils ont imaginé pour leur halte bretonne préférée un florilège très séduisant de chefs-d’œuvre et d’œuvres rares de l’époque baroque à Maurice Ravel.

Au programme :

Robert Schumann (1810-1856)

Quatuor à cordes n° 3 op. 41 n° 3

Johannes Brahms (1833-1897)

Quintette pour clarinette et cordes opus 115

Réservation fortement conseillée. Billetterie en vente auprès de l’office de tourisme.

office-tourisme@cap-sizun.fr +33 809 10 29 10 https://festivaldepontcroix.fr/

Pont-Croix

