8ème édition du Festival de musique de chambre de Pont-Croix, 16 juillet 2022, .

8ème édition du Festival de musique de chambre de Pont-Croix

2022-07-16 – 2022-07-16

Cela fait maintenant huit ans qu’un groupe de jeunes

musiciens, parmi les plus prometteurs de la nouvelle

génération européenne, prend chaque été le chemin

de Pont-Croix et du Cap-Sizun. De leur résidence à

la Fondation Singer-Polignac où ils préparent toute

l’année leurs enregistrements et leurs concerts, ils ont imaginé pour leur halte bretonne préférée un florilège très séduisant de chefs-d’œuvre et d’œuvres rares de l’époque baroque à Maurice Ravel.

Au programme :

Robert Schumann (1810-1856)

Kreisleriana pour piano opus 16

Quatre Novelettes pour piano opus 21

Frédéric Chopin (1810-1849)

Sonate pour piano n° 2 « Funèbre » opus 35

Réservation fortement conseillée. Billetterie en vente auprès de l’office de tourisme.

Cela fait maintenant huit ans qu’un groupe de jeunes

musiciens, parmi les plus prometteurs de la nouvelle

génération européenne, prend chaque été le chemin

de Pont-Croix et du Cap-Sizun. De leur résidence à

la Fondation Singer-Polignac où ils préparent toute

l’année leurs enregistrements et leurs concerts, ils ont imaginé pour leur halte bretonne préférée un florilège très séduisant de chefs-d’œuvre et d’œuvres rares de l’époque baroque à Maurice Ravel.

Au programme :

Robert Schumann (1810-1856)

Kreisleriana pour piano opus 16

Quatre Novelettes pour piano opus 21

Frédéric Chopin (1810-1849)

Sonate pour piano n° 2 « Funèbre » opus 35

Réservation fortement conseillée. Billetterie en vente auprès de l’office de tourisme.

dernière mise à jour : 2022-05-25 par