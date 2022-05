8ème édition du Chemin des Arts La Réole La Réole Catégories d’évènement: Gironde

La Réole

8ème édition du Chemin des Arts La Réole, 1 mai 2022, La Réole.

2022-05-01 – 2022-10-03

La Réole Gironde EUR 0 0 8ème édition du Chemin des Arts à La Réole sur la thématique du patrimoine et l’art contemporain. Profitez de l’exposition d’artistes contemporains pour cheminer dans la ville à la redécouverte des monuments emblématiques.

La Réole

