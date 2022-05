8ème édition des Fabulesques : Le songe d’une nuit d’été Coly-Saint-Amand, 23 juillet 2022, Coly-Saint-Amand.

8ème édition des Fabulesques : Le songe d’une nuit d’été Coly-Saint-Amand

2022-07-23 – 2022-07-23

Coly-Saint-Amand Dordogne Coly-Saint-Amand

Le Songe d’une nuit d’été est une comédie de William Shakespeare écrite entre 1594 et 1595. Deux couples d’amoureux transis, une dispute entre le roi des elfes et la reine des fées, Puck et sa potion qui s’en mêle, et une troupe de comédiens amateurs qui prépare une pièce pour le mariage d’un prince, tous vont s’entrecroiser dans cette forêt étrange, un peu magique, le temps d’une nuit ensorcelante qui ressemble à un rêve.

Entre folie et féerie, intrigues, sortilèges et tête d’âne. La plus célèbre et la plus drôle des comédies de Shakespeare.

Le spectateur se voit proposer deux formules au choix : dîner-spectacle ou spectacle seul

19h30 pour le dîner – 21h pour le spectacle.

©William Shakespeare

Coly-Saint-Amand

dernière mise à jour : 2022-03-17 par