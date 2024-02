8ème édition de la Frotte à l’ail Cladech, dimanche 31 mars 2024.

8ème édition de la Frotte à l’ail Cladech Dordogne

8ème édition de la Frotte à l’ail :

Balade pédestre, gourmande et itinérante. Rendez-vous le dimanche 31 mars à Cladech.

De 9h30 à 16h30 14 kms en 6 étapes et 6 pauses gourmandes. Au programme .

Accueil café / Soupe de champagne / Apéritif et frotte à l’ail / Terrine de campagne et légumes crus

8ème édition de la Frotte à l’ail :

Balade pédestre, gourmande et itinérante. Rendez-vous le dimanche 31 mars à Cladech.

De 9h30 à 16h30 14 kms en 6 étapes et 6 pauses gourmandes. Au programme .

Accueil café / Soupe de champagne / Apéritif et frotte à l’ail / Terrine de campagne et légumes crus / Haricots, saucisse / Cabécou / Tarte aux pommes, Café.

Animation réservée aux amoureux de la nature et amateurs d’un bon casse-croûte !

Réservations obligatoires au 07 87 57 68 42

Tarifs Adulte (22€) Ado (15€) Enfant (12€) 12 12 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-31

fin : 2024-03-31

Cladech 24170 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

L’événement 8ème édition de la Frotte à l’ail Cladech a été mis à jour le 2024-02-21 par Périgord Noir Vallée Dordogne