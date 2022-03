8ÈME DE FINALE : FENIX TOULOUSE HANDBALL – SL BENFICA Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

8ÈME DE FINALE : FENIX TOULOUSE HANDBALL – SL BENFICA Toulouse, 29 mars 2022, Toulouse. 8ÈME DE FINALE : FENIX TOULOUSE HANDBALL – SL BENFICA PALAIS DES SPORTS DE TOULOUSE 3 Rue Pierre Laplace Toulouse

2022-03-29 20:45:00 – 2022-03-29 PALAIS DES SPORTS DE TOULOUSE 3 Rue Pierre Laplace

Toulouse Haute-Garonne 8 EUR 8 12 Venez supporter le Fenix face au club Sport Lisboa a Benfica, très grand club portugais ! Vous êtes attendus nombreux pour porter Toulouse dans son ascension de l’Europe et écrire l’histoire ensemble ! Le Fenix Toulouse Handball est qualifié en 8ème de finale de Coupe d’Europe (EHF European League), et c’est historique ! Venez supporter le Fenix face au club Sport Lisboa a Benfica, très grand club portugais ! Vous êtes attendus nombreux pour porter Toulouse dans son ascension de l’Europe et écrire l’histoire ensemble ! PALAIS DES SPORTS DE TOULOUSE 3 Rue Pierre Laplace Toulouse

