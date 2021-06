Concarneau Concarneau Concarneau, Finistère 8ème Culin’Art – Concert Concarneau Concarneau Catégories d’évènement: Concarneau

Finistère

8ème Culin’Art – Concert Concarneau, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Concarneau. 8ème Culin’Art – Concert 2021-07-09 – 2021-07-09

Concarneau Finistère L’Octuor de France présente ce concert à l’occasion de la 8ème édition du Culin’Art Anton Arensky (1861-1906)

Trio N°1 Opus 32 pour violon, violoncelle et piano (35′)

Johann Nepomuk Hummel (1778-1837)

Quatuor pour clarinette et trio à cordes (28′) Possibilité de dîner-concert ou de séjour à la Thalasso de Concarneau jlsajot@wanadoo.fr +33 6 85 74 94 56 L’Octuor de France présente ce concert à l’occasion de la 8ème édition du Culin’Art Anton Arensky (1861-1906)

Trio N°1 Opus 32 pour violon, violoncelle et piano (35′)

Johann Nepomuk Hummel (1778-1837)

Quatuor pour clarinette et trio à cordes (28′) Possibilité de dîner-concert ou de séjour à la Thalasso de Concarneau dernière mise à jour : 2021-06-26 par

Détails Catégories d’évènement: Concarneau, Finistère Étiquettes évènement : Autres Lieu Concarneau Adresse Ville Concarneau lieuville 47.88063#-3.93004