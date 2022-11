8ÈME CONCOURS DES ILLUMINATIONS DE NOËL Palavas-les-Flots, 10 décembre 2022, Palavas-les-Flots.

8ÈME CONCOURS DES ILLUMINATIONS DE NOËL

Palavas-les-Flots Hérault

2022-12-10 – 2023-01-10

Palavas-les-Flots

Hérault

Comme chaque année, la Ville de Palavas-les-Flots organise un concours des illuminations de Noël à destination des Palavasiens ! Chaque Palavasien peut donner une ambiance féerique et lumineuse à sa maison, sa façade ou son balcon. Les trois plus belles décorations seront récompensées.

Infos et inscriptions à l’Office de Tourisme : www.ot-palavaslesflots.com ou 04 67 07 73 34.

+33 4 67 07 73 34

