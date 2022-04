8ème chasse aux œufs au château de St Marcel Saint-Marcel-de-Félines Saint-Marcel-de-Félines Catégories d’évènement: Loire

Saint-Marcel-de-Félines

8ème chasse aux œufs au château de St Marcel
dans le parc du château de Saint-Marcel-de-Félines
9 place de l'église
Saint-Marcel-de-Félines

2022-04-17 15:00:00 – 2022-04-17 17:30:00
dans le parc du château de Saint-Marcel-de-Félines
9 place de l'église
Saint-Marcel-de-Félines Loire

Saint-Marcel-de-Félines Loire Saint-Marcel-de-Félines EUR Grande chasse aux œufs dans le parc du château. Des œufs multicolores et des bonbons sont cachés dans le parc de 4 hectares. Buvette sur place pour le goûter des grands et des petits. chateaustmarce@wanadoo.fr +33 4 77 63 54 98 http://www.chateaudesaintmarceldefelines.fr/fr/chasse-aux-oeufs dans le parc du château de Saint-Marcel-de-Félines 9 place de l’église Saint-Marcel-de-Félines

