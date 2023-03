8ème Championnat de France de trail des sapeur Tiranges Catégories d’Évènement: Haute-Loire

Tiranges

8ème Championnat de France de trail des sapeur, 6 mai 2023, Tiranges . 8ème Championnat de France de trail des sapeur Tiranges Haute-Loire

2023-05-06 – 2023-05-06 Tiranges

Haute-Loire Championnat de France de Trail des sapeurs-pompiers 2023 se déroulera à Tiranges. Voici le lien pour s’inscrire : https://chronospheres.fr/…/detail/Trail-pompiers-2023-791

NB : réservé aux Sapeurs-pompiers volontaires, professionnels, militaires,et PATS Tiranges

dernière mise à jour : 2023-03-03 par

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Loire, Tiranges Autres Lieu Tiranges Adresse Tiranges Haute-Loire Ville Tiranges Departement Haute-Loire Lieu Ville Tiranges

Tiranges Tiranges Haute-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tiranges /

8ème Championnat de France de trail des sapeur 2023-05-06 was last modified: by 8ème Championnat de France de trail des sapeur Tiranges 6 mai 2023 Haute-Loire Tiranges Tiranges Haute-Loire

Tiranges Haute-Loire