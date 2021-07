8ème Brocante Noyon Noyon, 11 juillet 2021-11 juillet 2021, Noyon.

8ème Brocante Noyon 2021-07-11 – 2021-07-11

Noyon Oise

2.5 2.5 2.5 Venez exposer ou tout simplement flâner sur la 8ème brocante organisée par l’association « Femme d’aujourd’hui » le dimanche 11 juillet 2021 de 8h00 à 18h00 à Noyon au Mont Saint Siméon (Boulevard Schumann).

Inscriptions Salle Sarazin, Place de l’Hôtel de Ville :

Mercredi 23 et Samedi 26 Juin de 10h00 à 12h00 et mercredi 7 Juillet de 10h00 à 12h00.

Inscriptions au Centre Social du Mont Saint Siméon :

les lundis 21 et 28 Juin de 14h30 à 17h00 et lundi 5 Juillet de 14h30 à 17h00.

Mise en place 6h30, restauration sur place (Sous réserve d’autorisation préfectorale).

asso.femmesdaujourdhui@laposte.net

