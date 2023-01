8ème Brocante Musicale de Cébazat Cébazat Cébazat Cébazat Catégories d’Évènement: Cébazat

8ème Brocante Musicale de Cébazat Cébazat, 25 février 2023, Cébazat Cébazat. 8ème Brocante Musicale de Cébazat Espace Sémaphore Rue d’ Aubiat Cébazat Puy-de-Dôme Rue d’ Aubiat Espace Sémaphore

Puy-de-Dôme Cébazat L’association C’Ma Chanson organise sa 8ème brocante musicale. brenaud03@orange.fr +33 6 66 07 88 36 http://www.cebazat.fr/Brocante-musicale.html?retour=-Agenda-.html Rue d’ Aubiat Espace Sémaphore Cébazat

