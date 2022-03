8E TRIATHLON DU SALAGOU Clermont-l’Hérault Clermont-l'Hérault Catégories d’évènement: Clermont-l'Hérault

Hérault

8E TRIATHLON DU SALAGOU Clermont-l’Hérault, 14 mai 2022, Clermont-l'Hérault. 8E TRIATHLON DU SALAGOU Clermont-l’Hérault

2022-05-14 08:00:00 08:00:00 – 2022-05-15

Clermont-l’Hérault Hérault Seul ou en équipe, venez découvrir le Grand Site du Salagou en parcourant les routes du Triathlon. Amateurs de grands paysages et de découverte, cette épreuve vous fera découvrir le triathlon et partager une aventure dans un cadre exceptionnel. Participez à un événement de grande envergure !

Au programme : plusieurs parcours à (re)découvrir

