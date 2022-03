8e Salon du livre de Villers-sur-Mer Villers-sur-Mer Villers-sur-Mer Catégories d’évènement: Calvados

2022-08-21 14:00:00 – 2022-08-21 18:00:00 Le Villare 26 Rue du Général de Gaulle

Créé en 2015, le salon invite chaque année une cinquantaine d'auteurs et personnalités à Villers-sur-Mer pour rencontrer et échanger avec leurs lecteurs. Le thème du salon, placé sous le parrainage de Claude Lelouch est depuis la création le titre de l'un de ses films. Chaque année, un concours de nouvelles est organisé pour inviter tout un chacun à participer à cet événement littéraire. Le livre papier reste majoritairement préféré des amateurs de littérature, qui lui attribuent une valeur sentimentale par son toucher, son odeur, sa présence dans une bibliothèque… Roman, polar, bande dessinée, livres jeunesse… par curiosité ou par connaissance, ils sont des centaines à pousser les portes du Villare, l'espace associatif et culturel de Villers-sur-Mer, et à repartir avec un livre sous le bras, dédicacé par leur auteur préféré ou par celui avec qui ils auront pu partager un moment de littérature.

