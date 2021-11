Ramonville-St-Agne Ramonville (toute la ville) Haute-Garonne, Ramonville-St-Agne 8e ronde de Ramonville Ramonville (toute la ville) Ramonville-St-Agne Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Ramonville-St-Agne

8e ronde de Ramonville Ramonville (toute la ville), 12 décembre 2021, Ramonville-St-Agne. 8e ronde de Ramonville

Ramonville (toute la ville), le dimanche 12 décembre à 10:30

Rendez-vous incontournable pour tous les adeptes de la course à pied. L’Athletics coaching club convie les adultes pour une course de 10 km et les enfants pour deux courses de 800 m ou de 1 500 m. **Rendez-vous à 10h sur le pont de Zuera** [Plus d’infos](www.rondederamonville.fr)

Sur inscription

Dimanche 12 décembre venez nombreux et nombreuses pour encourager les participant·es de la Ronde de Ramonville Ramonville (toute la ville) Ramonville Saint-Agne Ramonville-St-Agne Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-12T10:30:00 2021-12-12T13:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Ramonville-St-Agne Autres Lieu Ramonville (toute la ville) Adresse Ramonville Saint-Agne Ville Ramonville-St-Agne lieuville Ramonville (toute la ville) Ramonville-St-Agne