8e rassemblement Vintage Automobile La Penne-sur-Huveaune, 10 juillet 2022, La Penne-sur-Huveaune.

8e rassemblement Vintage Automobile

2022-07-10 – 2022-07-10

Rassemblement de véhicules anciens et d’exception, le rendez-vous des passionnés de belles mécaniques !!!!

Exposition de véhicules, spectacle pin-up, concert et stands vintage.

Buvette et restauration

Concentration de véhicules anciens et de prestige

+33 6 59 84 41 09

