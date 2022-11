8e Randonnée des 3 Monts Laives Laives Catégories d’évènement: Laives

Sane-et-Loire Laives Chemins pédestres alliant nature et patrimoine.

Marche familiale (8 km), découverte (16 km) et sportive (24 km) entre Laives, Sennecey-le-Grand, Montceaux-Ragny et Nanton.

Ravitaillement pour les 8 et 16 km et collation à l’arrivée pour tous. laivesdynamic71@outlook.fr +33 9 52 84 55 28 Laives

