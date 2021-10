Bordeaux Hall de Bordeaux Métropole Bordeaux, Gironde 8e Quinzaine de l’Egalité : Exposition Des Elles pour le numérique Hall de Bordeaux Métropole Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

L’intelligence artificielle est aujourd’hui incontournable dans notre vie de tous les jours. Pourtant, les personnes aux commandes sont majoritairement des hommes. Pourquoi si peu de femmes dans le monde de l’informatique ? Les femmes seraient-elles moins intéressées par ce domaine ? À travers cette exposition, le public découvre que les réponses se cachent plutôt dans des explications sociales et culturelles, qui ont poussé et poussent encore les femmes en dehors de ce milieu. **Découvrez l’exposition Des Elles pour le numérique du 2 au 12 novembre 2021 dans le Hall de Bordeaux Métropole.** Tout public Entrée libre dans la limite des places disponibles En partenariat avec l’Atelier Croc en jambe et l’université de Bordeaux

